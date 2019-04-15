Ученик Шлеменко Сарнавский проведёт бой с Раисовым на турнире в Москве

Воспитанник легендарного Александра Шлеменко, представитель авторской школы «Шторм» Александр Сарнавский выйдет в клетку против чемпиона АСB в полулёгком весе Юсуфа Раисова 27 апреля на турнире лиги АСА в Москве.

В активе 30-летнего представителя авторской школы «Шторм» Александра Сарнавского по прозвищу Тигр из Омска 36 побед в различных бойцовских организациях. В активе 23-летнего чеченского бойца Юсуфа «Волка» Раисова — 14 побед.

«Главная причина посмотреть этот бой очевидна — встречаются ярчайший ударник и искусный борец. Нетрудно предположить, что воспитанник школы «Шторм» будет стараться сохранить преимущество в стойке, повышая градус атак и демонстрируя защиту от тейкдаунов.

Уверен, что Раисов постарается перевести бой в партер. Вопрос, сможет ли Сарнавский сохранить бой в стойке, защищаясь от тейкдаунов весь поединок, и развить своё преимущество. Что касается Раисова, то ему придётся идти в размен ударами, чтобы перевести бой в партер и начать доминировать в борьбе.

Этот бой находящихся на подъёме бойцов станет психологической проверкой обоим, и кто сможет навязать свой бой сопернику, тот и выйдет победителем из этого противостояния", — сказал президент лиги ACA Алексей Яценко.