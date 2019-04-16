Тренер Ярда: Энтони нокаутирует Ковалёва, он выдыхается после четырёх раундов

Тунде Анджайи, тренер боксёра Энтони Ярда, поделился ожиданиями от поединка подопечного с чемпионом мира по версии WBO россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Мы знаем стиль Ковалёва. И знаем, что он выдыхается уже после четырёх раундов. Затем он не может выстоять против ударов по корпусу. Уверен, что Энтони нокаутирует Ковалёва, победы по очкам не будет. После боя не хотим слушать отговорки.

Уорд не обладает такой техникой и мощным ударом, как Ярд. Энтони победит», — сказал Анджайи в интервью YouTube-каналу Mayweather Boxing Channel.

Напомним, что дата боя Ярда и Ковалёва ещё не определена. Ранее сообщалось, что этот бой может состоиться в Екатеринбурге. Также рассматриваются варианты проведения боя в США и Великобритании.