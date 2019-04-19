Яковлев: не волнуюсь по поводу смены соперника на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец UFC Александр Яковлев подчеркнул, что не беспокоится из-за смены соперника на предстоящем турнире организации в Санкт-Петербурге.



«Травмировался один соперник, нашли нового из Бразилии. Смена бойца — это сложный момент, но он очень распространен в ММА. Не сильно акцентирую на этом внимание, не расстраиваюсь и не переживаю по этому поводу. Да, неприятно, но это часть нашей работы. Идеальных условий не бывает вообще никогда. С опытом воспринимаешь это как должное, как часть подготовки к бою», — приводит слова Александра Яковлева «Р-Спорт».



Изначально соперником российского бойца должен был стать финн Тиему Паккален, однако он снялся с турнира из-за состояния здоровья. Соперником Яковлева станет дебютант UFC 23-летний бразилец Алекс да Силва.