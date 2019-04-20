Источник: бой Нурмагомедова и Порье пройдёт в Абу-Даби 7 сентября

Стало известно, где пройдёт турнир, на который намечено возвращение российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в октагон. Как сообщает MMAFighting, турнир пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.



Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.



Порье в своём последлнем поединке завоевал временный чемпионский пояс, победив единогласным решение судей чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя.



Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года победив приёмом в четвёртом раунде экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Поединок закончился потасовкой, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован, что и привело к поединку за временный титул.