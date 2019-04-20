Пенн обвиняется в угрозах расправой своему соседу

Боец UFC Би Джей Пенн находится под расследованием со стороны полиции Гавайев, сообщает MMAJunkie. Расследование по делу продолжается уже 15 месяцев, уголовное дело до сих пор не закрыто.



Пенн обвиняется в угрозах расправой неназванному фермеру, которому он угрожал мачете. Пенн обвиняется в террористической угрозе первой степени, за что ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.



По информации полиции, Пенн проник на частную собственность соседа и потребовал выйти из своего дома. После того как не добился реакции, Пенн начал стучать мачете по земле и угрожать убить соседа. После этого Пенн вернулся за трактором и попробовал на нём проломить ворота соседского владения. Срок давности подобного преступления составляет четыре года.