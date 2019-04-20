USADA не планирует вносить изменений в работу после инцидента с Дэном Иджем

Представитель USADA Адам Вуллард подчеркнул, что работники организации всегда носят фирменную одежду, комментируя недавнее происшествие с бойцом UFC Дэном Иджем, кровь которого взяла неизвестная женщина перепутавшая его с другим человеком и не имевшая отношения к USADA.



«Наши сотрудники всегда носят фирменное обмундирование USADA и идентифицируют себя, представляются спортсменам. Мы с понимаем относимся к случившемуся, но наше агентство гордится тем, как действует в поле и не планирует вносить какие-либо изменения.



Эта история — хорошее напоминание о правах спортсменов и о том, что наши сотрудники должны вести себя профессионально. Но я не думаю, что это не так. Это была случаность, и я понимаю чувства бойца. Но мы хорошо работаем и нам не должно быть стыдно за то, как мы сотрудничаем со спортсменами», — приводит слова Адама Вулларда MMAJunkie.