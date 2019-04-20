Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Махачев победил Царукяна на турнире UFC Fight Night 149

Махачев победил Царукяна на турнире UFC Fight Night 149
Бокс/ММА / ММА

В Санкт-Петербурге продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В соглавном событии вечера встречались легковесы Ислам Махачев и дебютант промоушена Арман Царукян. Встреча прошла в яркой и конкурентной борьбе.

Бойцы по большей части предпочитали бороться и не раз обменивались успешными тейкдаунами. Периодически Царукян пробовал навязать Махачеву бой в стойке, но в конечном счёте соперники снова возвращались к борьбе. Встреча прошла все отведённые регламентом три раунда. По их итогам судьи отдали победу Махачеву — 30:27, 29:28, 30:27.

Для Махачева эта победа стала пятой кряду и шестой — в UFC. Что касается Царукяна, то 22-летний боец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент