Махачев победил Царукяна на турнире UFC Fight Night 149

В Санкт-Петербурге продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В соглавном событии вечера встречались легковесы Ислам Махачев и дебютант промоушена Арман Царукян. Встреча прошла в яркой и конкурентной борьбе.

Бойцы по большей части предпочитали бороться и не раз обменивались успешными тейкдаунами. Периодически Царукян пробовал навязать Махачеву бой в стойке, но в конечном счёте соперники снова возвращались к борьбе. Встреча прошла все отведённые регламентом три раунда. По их итогам судьи отдали победу Махачеву — 30:27, 29:28, 30:27.

Для Махачева эта победа стала пятой кряду и шестой — в UFC. Что касается Царукяна, то 22-летний боец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.