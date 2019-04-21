Ш. Стивенсон и Т. Лопес одержали победу на турнире в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча Теренса Кроуфорда и Амира Хана.

В андеркарде этого поединка очередные бои на профессиональном ринге провели перспективные американские бойцы. Боксёр полулёгкого веса (до 57,2 кг) Шакур Стивенсон (11-0, 6 КО) единогласным решением судей справился с экс-претендентом на титул по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Кристофером Диасом, а также попутно защитил второстепенный титул IBF International и завоевал региональный вакантный титул по версии WBO NABO.

Ещё в одном бою вечера скандальный легковес Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) продолжил победную серию, нокаутировав в пятом раунде финского боксёра Эдиса Татли.