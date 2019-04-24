Федерацию бокса Казахстана могут исключить из АИБА

Международная федерация бокса (АИБА) может исключить из организации Федерацию бокса Казахстана.

Рабочая группа комиссии по соблюдению норм АИБА, куда входят Джорджио Бруньоли, Пэт Фиакко и Терри Смит (председатель), провела заседание в Бангкоке во время чемпионата Азии по боксу, чтобы определить, следует ли направлять жалобы, поданные исполнительным комитетом АИБА и Азиатской конфедерацией бокса (ASBC), в дисциплинарную комиссию АИБА.

Комитет рассмотрел жалобу, поданную исполнительным комитетом ASBC, относительно предполагаемой неспособности бывшего президента ASBC Серика Конакбаева передать архивные и финансовые документы конфедерации новому руководству ASBC. Комиссия рекомендовала исполкому АИБА представить краткий отчёт о соответствии требованиям дисциплинарной комиссии АИБА для принятия мер.

Комиссия также рассмотрела доказательства, представленные исполнительным комитетом АИБА, в отношении Бекжана Бектенова, исполнительного директора Федерации бокса Казахстана, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами. Комиссия рекомендовала исполкому АИБА передать это дело в дисциплинарную комиссию вместе с рекомендацией временно отстранить Бектенова от должности члена АИБА из-за его постоянных попыток встретиться с национальными федерациями и нарушения дисциплинарного кодекса.