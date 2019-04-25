Майки Гарсия оставил титул чемпиона WBC в лёгком весе

Американский боксёр Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе, оставив этот титул вакантным, сообщает BoxingScene. Гарсии был присвоен статус «заслуженного чемпиона WBC».



В последний раз титул чемпиона мира по версии WBC Майки Гарсия защищал почти год назад — в июле 2018 года, победив Роберта Истера. Следующий свой поединок Майки Гарсия проводил уже в полусреднем весе — против Эррола Спенса, уступив в этом бою решением судей.



Официальным претендентом на чемпионский пояс теперь является британский боксёр Люк Кэмпбелл. Вторым в рейтинге WBC идёт россиянин Заур Абдаллаев. Стоит отметить, что ранее в прессе появлялась информация о том, что за вакантный титул чемпиона WBC может сразиться чемпион WBO и WBA в лёгком весе Василий Ломаченко.