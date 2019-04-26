Мурата проведёт реванш с Брантом

Экс-чемпион мира по версии WBA Regular в среднем весе Риота Мурата получит возможность вернуть титул. Японец договорился о реванше с действующим обладателем титула Робом Брантом, сообщает Fightnews. Эта встреча пройдёт 12 июля в японском городе Осака.

Первый поединок Мураты с Брантом состоялся в октябре 2018 года в США, тогда японец сенсационно проиграл единогласным решением судей. С тех пор он не появлялся в ринге. Что касается Бранта, то Роб не брал большой паузы в выступлениях и 15 февраля этого года провёл первую защиту титула. Американец добыл победу техническим нокаутом в противостоянии с Хасаном Байсангуровым.

Напомним, что полноценным титулом по версии WBA в среднем весе владеет Сауль Альварес.