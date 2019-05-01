Хопкинс считает, что Джейкобс более сложный соперник для Альвареса, чем Головкин

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от объединительного боя в среднем весе между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом. По словам Бернарда, эта встреча станет для мексиканца более сложной, чем недавние поединки с Геннадием Головкиным.

«Стиль Джейкобса для Альвареса немного тяжелее, чем стиль Головкина. Геннадий стоял прямо перед Саулем. Он редко передвигался. Дэниел же дерётся в немного другом стиле. Это похоже на то, чему учат американские тренеры в любительском боксе. Дэниел не драчун. Он будет много передвигаться. Он попробует сделать задел в стартовых раундах, а потом будет пытаться затянуть поединок в чемпионские раунды», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.