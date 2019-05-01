Руис: у меня есть шанс стать первым мексиканцем — чемпионом мира в тяжёлом весе

Американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший, ставший оппонентом Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от боя. Руис заменил Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.

«С самого начала у Джошуа был мой пояс… Когда я проиграл Джозефу Паркеру, этот бой был за пояс WBO. Они украли мой бой! Что ж, технически, у Джошуа мой пояс.

Очень рад, что у меня есть шанс побороться за то, что принадлежит мне. Это мой шанс. Я приложу все усилия, чтобы завоевать этот пояс и вернуть его Мексике и США.

У меня осталось незавершённое дело с титулом WBO. У меня есть шанс стать первым мексиканцем, ставшим чемпионом мира в тяжёлом весе. Нужно использовать шанс», — приводит слова Руиса RingTV.