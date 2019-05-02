Дацик назвал себя расистом, но признал величие Тайсона

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил, что ему близка идеология расизма, но, невзирая на это, он признал, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон является одним из величайших бойцов в истории.

«Какое я имею отношение к национализму? Никакое. Я расист. Что касается бойцов, то когда я начинал тренироваться, у меня дома были фотографии Брюса Ли. У меня были перерисовки его приёмов, мы изучали его школу. Он был одним из самых великих бойцов.

Мохаммед Али? У него был трусливый стиль. А Майк Тайсон — как боец, как воин — был одним из лучших. Он выходил на ринг, рубил и ломал. Али же избегал лобового боя. Мне близка стилистика Тайсона, как боец он был самый красавчик», — сказал Дацик в интервью, размещённом на канале «Железные судьбы» в YouTube.