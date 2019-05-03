Промоутер Адониса Стивенсона рассказал о состоянии здоровья боксёра

Промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель рассказал о состоянии здоровья клиента, который продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы головного мозга.

«Я общался с Адонисом так же, как это было до травмы. Он идёт по своему пути. Он хорошо питается и проводит уик-энды дома. Мне сказали, что ему ещё есть куда прогрессировать, но Стивенсон очень хорошо восстанавливается. Это касается и памяти и физической составляющей. Он всё делает хорошо», — приводит слова Мишеля BoxingScene.

Напомним, 1 декабря Стивенсон досрочно проиграл Александру Гвоздику. После боя он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в которой он пробыл около трёх недель.