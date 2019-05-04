Нокаут Ломаченко в поединке с Кроллой признан лучшим в апреле

WBA отметила нокаут, в который чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко отправил Энтони Кроллу. Этот нокаут был признан лучшим в апреле 2019 года.

Поединок Ломаченко — Кролла был остановлен в четвёртом раунде после того, как украинский боксёр отправил соперника в нокаут. Кролла пропустил тяжёлый удар в голову, после чего оказался на настиле ринга.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Top Ranking Boxing.

Благодаря этой победе украинский боксёр защитил чемпионские пояса. В этом бою Ломаченко получил тяжёлую травму руки. Украинец в 14 поединках одержал 13 побед, завершив 10 боёв нокаутами.

Предполагается, что следующий бой Ломаченко проведёт в сентябре 2019 года. Будущий соперник украинца пока неизвестен.