Джошуа: Руис прекрасно знает, что стоит на кону, он будет биться

Чемпион IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа заявил, что не рассчитывает на лёгкий бой с мексиканцем Энди Руисом-младшим. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Руис заменил Джарелла Миллера, который был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Я бы не хотел бить человека, когда он упал. Надеюсь, что Миллер сможет извлечь пользу из произошедшего. Что касается Руиса, то это сильный мексиканский боец. Все знают, что мексиканцы бьются с душой и сердцем. Если люди ещё не знают его, то узнают в будущем.

Он будет драться за титул чемпиона мира. Если бы на его месте оказались даже вы, я уверен, что вы бы усиленно тренировались и надеялись на победу. Он знает, что стоит на кону. Конечно, он будет биться», — приводит слова Джошуа BoxingScene.