Руис-младший: Джошуа, не стоит недооценивать этого маленького толстячка

Боксёр-тяжеловес Энди Руис-младший поделился ожиданиями от поединка с чемпионом IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа. Бой состоится 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

«Джошуа — чемпион мира. Я ничего плохого не могу сказать о нём. Он большой парень, но вы знаете, что я тоже большой. Не так важно, насколько ты крупный. Я пришёл, чтобы победить.

Многие люди недооценивают меня. Они смотрят на мою внешность. Но когда я начинаю выкидывать удары… Я готов удивить мир 1 июня. Энтони, не стоит недооценивать этого маленького толстячка. Я иду за поясом, будь готов, ты упадёшь.

Это моя возможность, второй шанс войти в историю, стать первым мексиканцем — чемпионом мира в тяжёлом весе», — приводит слова Руиса BoxingScene.