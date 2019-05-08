Фергюсон встретился с президентом UFC и вновь намекнул на возвращение

Бывший временный чемпион UFC боец ММА Тони Фергюсон провёл встречу с президентом промоушена Дэной Уайтом. После встречи Фергюсон намекнул на скорое возвращение в единоборства.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Фергюсона.

Ранее Фергюсон уже объявил, что возвращается. Напомним, боец провёл последний бой в октябре 2018 года, тогда он техническим нокаутом победил Энтони Петтиса на турнире UFC 229. После этого Тони не выходил в октагон. Его супруга сообщила, что у Фергюсона возникли серьёзные психические проблемы, она даже вызывала полицию. После этого президент UFC объявил, что Фергюсона допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации.

Сам Тони неоднократно говорил, что хочет встретиться в клетке с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.