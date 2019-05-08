Джошуа — о бое с Руисом-младшим: я отдыхаю в Майами! Шутка!

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал о подготовке к поединку с мексиканцем Энди Руисом-младшим, который состоится 1 июня в Нью-Йорке (США).

«Я усиленно готовлюсь, тренируюсь, хочу уничтожить Руиса и победить в ярком стиле. Тогда буду думать о более сильных соперниках. Руиса никогда сильно не били, он — сильный парень. Мне иногда доставалось, все видели, что я падал. Диллиан Уайт поймал меня левым хуком, соперники видели мои слабые стороны. У Руиса слабых сторон я пока не видел. Он попытается использовать мои слабые стороны, а я — его. Сильнейший победит и поднимет руки над головой после окончания боя.

Я нахожусь в Майами, здесь сложно сосредоточиться, но я попытаюсь. Я приехал сюда и начались мои каникулы. Достану шорты и начну отдыхать. Ок, я шучу! Буду и дальше готовиться к бою, это самое главное», — приводит слова Джошуа The Independent.