Тайсумов — Макгрегору: МакКокаин — ты единственная трусливая крыса

Российский боец UFC Маирбек Тайсумов жёстко ответил на треш-ток со стороны экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.



«МакКокаин — ты единственная трусливая крыса, которую я вижу на этой фотографии. Ты сидишь в углу, скулишь и плачешь, называя всё это делом. Единственные вещи, которые ты можешь разбить, — смартфоны и автобусы и кокаиновые дорожки, ты, наркоман! Надеюсь, что мы однажды встретимся лицом к лицу», — написал в своём «твиттере» Майрбек Тайсумов.

Ранее Макгрегор в резкой форме прокомментировал запись в «Твиттере», что на турнире UFC 242, который пройдёт в сентябре в Абу-Даби, должны выступить сразу шесть бойцов из Дагестана — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев, назвав их «грязными вонючими крысами».