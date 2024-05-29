Хабиб намекнул на помощь Махачеву в бою с Порье, опубликовав фото

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в преддверии титульного поединка в лёгком весе (до 70 кг) между Исламом Махачевым и Дастином Порье, который состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Неделя боя», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Материалы по теме Оливейра: Порье может нокаутировать Махачева, никаких сомнений

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина