Дядя Фьюри: команда Тайсона подготовила неправильный план на бой с Усиком

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал его поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон был большим парнем, но не пользовался своими преимуществами. Я считаю это крайне ошибочным, таково моё мнение. Я считаю, что они неправильно выбрали тактику и неправильно подготовили план на бой, хоть он и получился хорошим.

Я понимаю, что говорят люди, но были ли у Тайсона силы, чтобы обрушить лавину ударов? Когда мы дрались с Владимиром Кличко, в 12-м раунде я сказал, что мы в чужой стране, пояса у соперника и мы дерёмся на его территории. Ты уверенно выигрываешь, но выйди и останови его, попытайся остановить его, потому что тебя могут ограбить. Мне плевать, что ты умираешь: выйди туда и положи его», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Red October.

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