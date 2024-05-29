Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дядя Фьюри: команда Тайсона подготовила неправильный план на бой с Усиком

Дядя Фьюри: команда Тайсона подготовила неправильный план на бой с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал его поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон был большим парнем, но не пользовался своими преимуществами. Я считаю это крайне ошибочным, таково моё мнение. Я считаю, что они неправильно выбрали тактику и неправильно подготовили план на бой, хоть он и получился хорошим.

Я понимаю, что говорят люди, но были ли у Тайсона силы, чтобы обрушить лавину ударов? Когда мы дрались с Владимиром Кличко, в 12-м раунде я сказал, что мы в чужой стране, пояса у соперника и мы дерёмся на его территории. Ты уверенно выигрываешь, но выйди и останови его, попытайся остановить его, потому что тебя могут ограбить. Мне плевать, что ты умираешь: выйди туда и положи его», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Red October.

Материалы по теме
Боб Арум: Фьюри победил Усика с разницей в одно очко
Материалы по теме
Реваншу Усика и Фьюри — быть! Второй бой обязан сложиться иначе
Реваншу Усика и Фьюри — быть! Второй бой обязан сложиться иначе

Главные победы Тайсона Фьюри в боксе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android