Усик — об отмене боя с Такамом: простите все за ожидания

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к болельщикам по поводу отмены его дебюта в супертяжёлом весе в поединке с Карлосом Такамом.



«Дорогие друзья, всем — здравствуйте! Плохая новость у нас: дебют в супертяжёлом весе на 25 мая у нас отменяется в связи с тем, что я получил травму. Простите все за ожидания. Ничего, мы вернёмся сильнее. На все воля Божья. У нас всё нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра», — приводит слова Александра Усика «Обозреватель».



Усик получил травму руки в ходе подготовки к поединку. Предполагалась, что этот поединок состоится 25 мая. Уже в скором времени промоутер Эдди Хирн пообещал представить новую информацию относительно турнира в Оксон-Хилл, главным событием которого и должен был стать поединок Усика с Такамом.