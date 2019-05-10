Хирн: бой Усика и Джошуа может состояться в декабре

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, подчеркнул, что его подопечный может встретиться в конце года с Александром Усиком.



«Как вы видели, Александр Усик получил травму и не сможет принять участие в поединке 25 мая. Однако он станет обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжёлом весе и его поединок с Энтони Джошуа может состояться в декабре», — приводит слова Эдди Хирна Sky Sports.



Усик получил травму руки в ходе подготовки к поединку с Карлосом Такамом. Предполагалась, что этот поединок состоится 25 мая. Уже в скором времени промоутер Эдди Хирн пообещал представить новую информацию относительно турнира в Оксон-Хилл, главным событием которого и должен был стать поединок Усика с Такамом.



