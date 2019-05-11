Адесанья: не предлагайте мне допинг, иначе я настучу на вас!

Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями относительно проваленного допинг-теста Ти Джей Диллашоу, из-за которого Ти Джей был вынужден отказаться от чемпионского пояса в легчайшем весе.



«Диллашоу это было не нужно. Не думаю, что ему нужен был допинг, чтобы быть великим, но, возможно, он не был до конца уверен в своих силах. Коди Гарбрандт однажды наговорил много всего и сказал, что Ти Джей Диллашоу показал нам, как использовать допинг правильно.



Когда он сказал это, стало понятно, что таких людей становится больше. Али Абдельазиз лично сказал, что знает пять человек, которые принимают допинг, но не будет стучать. Я этого не понимаю. Не предлагайте мне никаких стероидов, иначе я на вас настучу. Знайте это!» — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.