Фьюри: если Хирн скажет ещё какую-то дрянь про меня, выбью ему зубы

Британский боксёр Тайсон Фьюри остался недоволен негативными комментариями известного промоутера Эдди Хирна. Ранее Хирн раскритиковал Фьюри за то, что тот проведёт бой с малоизвестным боксёром Томом Шварцом. Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе. Как заявил промоутер, Фьюри побоялся сразиться с Деонтеем Уайлдером, выбрав себе более слабого оппонента.

«Всё это зависть. Хирн не может биться на ринге, Шварц одним джебом и хуком отправит Хирна в больницу на неделю.

Когда такие люди, как Эдди, начинают говорить обо мне что-то негативное, я хочу им сказать: «Эдди, ты никогда не дрался! Как ты можешь называть меня дерьмом? Ты не можешь боксировать и никогда не будешь чемпионом мира».

Я понимаю, что Хирн является промоутером, его задача — сделать так, чтобы бой был интереснее. Но давайте не переходить грань. Я устал от всей этой лжи и чёртовых игр. Заключим сделку. В следующий раз, когда Эдди скажет обо мне какую-то дрянь, я выбью ему зубы», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.