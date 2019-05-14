Пакьяо получит $ 20 млн за бой с Турманом

12 мая стало известно, что обладатель титула по версии WBA Regular в полусреднем весе, выигрывавший титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо встретится с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом. Бой пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Ожидается, что гарантированный заработок филиппинца за встречу с Турманом составит $ 20 млн, сообщает Boxingnews24. При этом о гонораре Турмана информации нет, но с учётом того, что американец впервые в карьере проведёт бой, который будет продаваться по системе PPV, вероятнее всего, он заработает наибольшую в карьере сумму.
Напомним, что Пактяо предыдущий поединок провёл в январе 2019 года, когда уверенно победил Эдриена Бронера. Что касается Турмана, то Кит в минувшем бою справился с Хосесито Лопесом.
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