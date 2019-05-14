Команда Коробова подаст протест на результат боя с Алимом

В минувшие выходные в Фэрфаксе (штат Вирджиния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов. Его соперником был Иммануэль Алим. Десятираундовый поединок прошёл с преимуществом россиянина. Вначале ринг-анонсёр объявил, что победа решением большинства судей досталась Коробову, но через несколько мгновений было объявлено об ошибке в подсчётах и официальным результатом встречи была записана ничья.
Теперь же стало известно, что представители команды Коробова опротестуют результаты поединка в Атлетической комиссии штата Вирджиния, сообщает Boxingnews24.
Интересно, что статистика ударов того боя указывает на отчётливое преимущество Коробова. Россиянин донёс до соперника 37% всех выброшенных ударов (154 из 417), в то время как точность ударов Алима составила 19% (119 из 630).
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