Команда Коробова подаст протест на результат боя с Алимом

В минувшие выходные в Фэрфаксе (штат Вирджиния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов. Его соперником был Иммануэль Алим. Десятираундовый поединок прошёл с преимуществом россиянина. Вначале ринг-анонсёр объявил, что победа решением большинства судей досталась Коробову, но через несколько мгновений было объявлено об ошибке в подсчётах и официальным результатом встречи была записана ничья.

Теперь же стало известно, что представители команды Коробова опротестуют результаты поединка в Атлетической комиссии штата Вирджиния, сообщает Boxingnews24.

Интересно, что статистика ударов того боя указывает на отчётливое преимущество Коробова. Россиянин донёс до соперника 37% всех выброшенных ударов (154 из 417), в то время как точность ударов Алима составила 19% (119 из 630).