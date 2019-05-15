Сантос: Джонс будет страдать в поединке со мной

Боец UFC Тьягу Сантос поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Джоном Джонсом в полутяжёлом весе.
«Я хочу, чтобы Джону Джонсу было больно в нашем бою. Если он захочет провести бой в партере, то он будет страдать в партере. Захочет драться в стойке — будет страдать в стойке. Джонс будет страдать в нашем поединке при любом сценарии. Я готов мучить его и у сетки. Ему будет просто невыносимо.
Джонс — умный боец. Он способен адаптироваться к сопернику. Если он не может сработать в стойке, то он начинает работать в партере. Но никто не избивал его в маунте, никто не попадал по нему тяжёлыми ударами. Я должен быть готов буквально ко всему. Мне нужно делать ему больно, плохо и невыносимо на всех фронтах», — приводит слова Тьягу Сантоса MMAJunkie.
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