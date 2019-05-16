Вероятным соперником Кудряшова станет Илунга Макабу

Российский боксёр первого тяжёлого веса 33-летний Дмитрий Кудряшов (23-2-0, 23 КО) свой следующий поединок проведёт 16 июня в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксёрского форума. Соперником Русской Кувалды с большой вероятностью станет проживающий в Южной Африке конголезец Илунга Макабу. Соперники оспорят титул WBC Silver.
Напомним, второй Всемирный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и лидирующие промоушены страны
Свой последний поединок Кудряшов провёл в сентябре прошлого года, нокаутировав румынского бойца Александру Жура. В настоящее время россиянин, полностью восстановившись после прошлогодней операции, готовится к выходу на ринг.
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