Вероятным соперником Кудряшова станет Илунга Макабу

Российский боксёр первого тяжёлого веса 33-летний Дмитрий Кудряшов (23-2-0, 23 КО) свой следующий поединок проведёт 16 июня в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксёрского форума. Соперником Русской Кувалды с большой вероятностью станет проживающий в Южной Африке конголезец Илунга Макабу. Соперники оспорят титул WBC Silver.

Напомним, второй Всемирный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и лидирующие промоушены страны

Свой последний поединок Кудряшов провёл в сентябре прошлого года, нокаутировав румынского бойца Александру Жура. В настоящее время россиянин, полностью восстановившись после прошлогодней операции, готовится к выходу на ринг.