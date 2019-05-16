Первенство России по тайскому боксу поставило рекорд по количеству участников
В минувший уик-энд в подмосковном Покровском (Одинцовский район) завершилось первенство России по тайскому боксу, участие в котором приняли 653 спортсмена из 41 региона страны. Количество участников стало рекордным для подобных соревнований. За всю историю проведения таких турниров впервые количество спортсменов приблизилось к отметке в 700 человек.
В соревнованиях, которые проходили в возрастной категории 10-15 лет, бились за звание сильнейших спортсмены со всех концов страны: от Калининграда до Амурского края. По результатам первенства страны будет сформирована сборная команда России. Национальная команда осенью поедет на первенство мира в Анталию (Турция), а также на летнюю Спартакиаду учащихся.
В Покровском завершилось первенство России по тайскому боксу
- 16 мая 2019
-
14:22
-
12:45
-
11:15
-
10:57
-
10:17
-
09:50
-
09:17
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:56
-
22:46
-
21:12
-
19:50
-
18:15
-
17:16
-
15:49
-
14:30
-
14:08
-
12:45
-
12:32
-
11:41
-
10:50
-
10:31
-
09:48
-
00:35
- 14 мая 2019
-
23:32
-
22:56
-
21:49
-
20:49
-
19:59
-
18:59
-
17:22
-
16:40
-
15:23
-
13:48
-
13:01
Партнерский контент