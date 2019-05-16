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Первенство России по тайскому боксу поставило рекорд по количеству участников

Первенство России по тайскому боксу поставило рекорд по количеству участников
Бокс/ММА 0

В минувший уик-энд в подмосковном Покровском (Одинцовский район) завершилось первенство России по тайскому боксу, участие в котором приняли 653 спортсмена из 41 региона страны. Количество участников стало рекордным для подобных соревнований. За всю историю проведения таких турниров впервые количество спортсменов приблизилось к отметке в 700 человек.

В соревнованиях, которые проходили в возрастной категории 10-15 лет, бились за звание сильнейших спортсмены со всех концов страны: от Калининграда до Амурского края. По результатам первенства страны будет сформирована сборная команда России. Национальная команда осенью поедет на первенство мира в Анталию (Турция), а также на летнюю Спартакиаду учащихся.

В Покровском завершилось первенство России по тайскому боксу
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