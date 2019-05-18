Дос Аньос готов вернуться в лёгкий вес ради поединка с Макгрегором

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос с 2017 года выступает в полусредней весовой категории. Последние две встречи завершились для бразильца неудачно, что породило слухи о скором возвращении дос Аньоса в лёгкий вес. Тем не менее Рафаэль не намерен отказываться от идеи выступать в полусреднем дивизионе и уже 18 мая встретится с Кевином Ли. По словам дос Аньоса, на сегодняшний день есть только один соперник, который способен его заставить вернуться в лёгкий дивизион.
«Что меня может вернуть в лёгкий вес? Бой с Конором Макгрегором. Мы могли с ним встретиться дважды. Однажды я сломал ногу за две недели до встречи. Но я также слышал, что был вариант с организацией нашего боя за титул временного чемпиона в полусреднем весе. Если мне дадут 3–4 месяца на подготовку, я готов пойти на жертвы и спуститься в лёгкий вес», — приводит слова дос Аньоса BJPenn.
Дос Аньос и Макгрегор должны были встретиться в марте 2016 года на турнире UFC 196. После травмы бразильца на бой с Конором вышел Нэйт Диас, который нанёс ирландцу поражение.
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