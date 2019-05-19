Джойс нокаутировал Устинова

В британском Стивенейдже проходит вечер профессионального бокса, в ходе которого выступил серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Джозеф Джойс (9-0, 9 КО). Соперником 34-летнего мощного британского проспекта выступил Александр Устинов (34-4, 25 КО).

Британец в ходе поединка не испытал особых проблем. В первом раунде он по большей части работал джебом, а уже со второго начал наращивать темп и осыпать Устинова точными попаданиями. Александр изредка контратаковал, по большей части пытаясь вязать и удерживать соперника. В третьем раунде Джойс прибавил ещё и в результате отправил соперника в нокдаун. Устинов не сумел подняться на счёт «10» и рефери не оставалось ничего иного, как зафиксировать победу Джойса нокаутом.

Следующий бой Джойс проведёт 13 июля.