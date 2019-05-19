Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

Ранним утром 19 мая мск на арене Barclays Center в Бруклине завершился турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стало противостояние чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила.

Уайлдер быстро захватил инициативу в бою и провёл несколько удачных атак, менее чем за минуту до окончания первой трёхминутки Деонтей донёс до челюсти соперника точный правый прямой. Бризил с трудом сумел подняться после нокдауна, но рефери принял решение остановить бой и зафиксировал победу Уайлдера нокаутом.

Таким образом, Уайлдер в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Бризил уже во второй раз в карьере досрочно потерпел поражение в титульном поединке. В 2016 году Доминик проиграл нокаутом Энтони Джошуа.