А. Емельяненко ведёт с Fight Nights переговоры о бое с Харитоновым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ведёт переговоры с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым о возможном поединке с российским бойцом Сергеем Харитоновым. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».



«На разговоре с Камилом о возможно предстоящем бое с Харитоновым!» — подписал фотографию Александр Емельяненко.

Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.



Ранее Гаджиев заявил, что Емельяненко и Харитонову могут предложить за бой по 10 млн рублей.



Напомним, последние два боя Емельяненко сорвались. Он должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.



Сейчас российский боец готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Пока стороны не достигли соглашения о проведении боя, но активно обмениваются негативными комментариями в социальных сетях.