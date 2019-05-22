Бойцовский клуб Ferrum подписал контракт с М. Коноваловым

Бойцовский клуб Ferrum подписал контракт с 26-летним казахстанским средневесом Максимом Коноваловым (9-3-1). На счету бойца девять побед, восемь из которых одержаны досрочно, три поражения. На данный момент победная серия Коновалова насчитывает четыре поединка (Максим не проигрывает с 2017 года), во всех он одержал досрочные победы.
«Очень рад подписанию контракта с динамично развивающимся клубом Ferrum. Хочу поблагодарить руководство, что обратило на меня внимание, оценив способности, и заключило соглашение сроком на три года. Я ставлю перед собой самые амбициозные задачи, среди которых чемпионский пояс М-1 и попадание в сильнейшую лигу мира — UFC", — сказал Коновалов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» клуба Ferrum
Коновалов начал свою профессиональную карьеру в России. Первые бои проводил во многих уральских и сибирских городах и одержал три победы на старте карьеры, пока в феврале 2016 года на турнире Tech-Krep не сошёлся с украинским непобеждённым проспектом, ныне выступающим в Bellator Ярославом Амосовым. Тот бой Коновалов проиграл удушающим приёмом.
В 2016-17 годах он провёл два поединка в ведущей российской промоутерской компании ACB, где одержал одну победу и потерпел одно поражение. С 2017 года Коновалов выступает на турнирах компании RCC, где одержал три победы в четырёх боях, а недавний поединок с Василием Курочкиным 8 мая на турнире RCC Intro 4 свёл вничью. Боец предпочитает проводить поединки в стойке, а большинство поединков заканчивает нокаутами и техническими нокаутами.
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