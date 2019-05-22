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Эдвардс: Масвидал предлагали бой со мной, но он отказался

Эдвардс: Масвидал предлагали бой со мной, но он отказался
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Леон Эдвардс подчеркнул, что Хорхе Масвидалю предлагали выйти с ним в октагон, но тот отказался.

«Мир будто сошёл с ума. Организации уже не нужны твои достижения как бойца, твой успех опредляется трештоком. Я так считаю. Сейчас UFC всё больше становится похожа на реслинг. ты говоришь много ерунды и тебе необязательно хорошо выступать. Куча людей выше меня в рейтинге только потому что они говорят всякую ерунду на камеру.

Я слышал, что недавно Масвидалю предложили со мной подраться. И он отказался. Он знает, что у него нет шансов против меня. Я был готов провести бой в июне. Но Масвидаль отказался. Теперь я ищу соперника из первой пятёрки рейтинга, а там посмотрим», — приводит слова Леона Эдвардса BJPenn.

Источник: BJPenn.com

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