Фергюсон — менеджеру Хабиба: ты ничего не стоишь, как и твой бумажный чемпион

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон ответил на критику со стороны Али Абдель-Азиза, менеджера российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Никакого клоунства, лицемер. Али, тебе бы лучше перестать произносить моё имя, пока я не вытер тобой пол. Ты ничего не стоишь без своих парней, стукач. У тебя нет ни гордости, ни смелости, ни стержня. Ты такой же, как и твой бумажный чемпион Хабиб Нурмагомедов. Скоро увидимся лично», — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал Фергюсона клоуном после того, как было объявлено о поединке Тони с Дональдом Серроне. Тони Фергюсон проведёт поединок с Серроне 8 июня на турнире UFC 238.