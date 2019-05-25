Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир по тайскому боксу «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир по тайскому боксу «Белые ночи»
Бокс/ММА / ММА 0

С 31 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге будет проходить открытый турнир по тайскому боксу «Белые ночи». Местом проведения станет Центр физической культуры спорта и здоровья Калининского района (улица Демьяна Бедного, 9а).

В рамках турнира примут участие мужчины и женщины (класс А, класс Б), юниоры и юниорки (16–17 лет), юноши и девушки (14–15 лет) и матчевые встречи детей 6–7 лет и 8–9 лет. Кроме того, будут проводиться показательные бои.

В пятницу, 31 мая, состоится мандатная комиссия и официальная процедура взвешивания. В субботу, 1 июня, пройдут предварительные и полуфинальные поединки. Финальные противостояния состоятся в воскресенье, 2 июня.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент