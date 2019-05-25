Тренер Руиса уверен, что его подопечному по силам победить Джошуа

1 июня в Нью-Йорке, на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и претендент в лице Энди Руиса. Невзирая на то, что шансы последнего на победу оцениваются как минимальные, тренер боксёра Мэнни Роблес уверен, что Руису по силам удивить Джошуа.

«У Энди множество разных характеристик. То, что вы видите снаружи, не имеет ничего общего с тем, каков он внутри. У него большое сердце, это мексиканец, который любит драться. В супертяжёлом весе никогда не было боксёров с таким характером.

Он из тех парней, которые оставляют на ринге всё. Он как Оскар Вальдес, Эрик Моралес и Марко Антонио Баррера. Чувствую, что 1 июня будет днём Энди. Нам нравятся вызовы и мы выйдем на бой с отличным планом", — приводит слова Роблеса BoxingScene.