Фёдоров: мне нужен бойцовский опыт, нужен рекорд

Перспективный российский тяжеловес Юрий Фёдоров (2-1), представляющий челябинский клуб Ferrum, прокомментировал победу над Сергеем Гольцовым, а также целях и задачах, которые перед собой ставит.
Напомним, первый поединок между этими бойцами был объявлен несостоявшимся по причине ошибки, допущенной Гольцовым-младшим. В реванше Фёдоров нокаутировал Гольцова во втором раунде.
«Пересматривал повторы первого боя и пришёл к выводу, что выигрывал его, пока судья не допустил ошибку. К этому бою мы начали подводиться в Таиланде и два с лишним месяца занимались очень плотной работой. Лёгких боёв не бывает, но во второй раз я хорошо выполнил тренерские установки, использовал домашние заготовки и получилось выиграть нокаутом. Досрочно и красиво побеждать всегда приятно. Буду стараться и дальше работать, чтобы показывать такие результаты», — заявил Фёдоров.
По словам Фёдорова, он готов и дальше проводить бои под эгидой М-1, и двигаться к большим поединкам, в том числе титульному бою.
«Бой с Гольцовым возглавлял апрельский турнир Road to M-1. Я и дальше готов выступать на турнирах этой компании и принять любые бои, которые предложит руководство клуба Ferrum. Мне нужен бойцовский опыт, нужен рекорд», — завершил Фёдоров.
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