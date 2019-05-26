Хантер следующий поединок хочет провести с Джошуа или Уайтом

Бывший претендент на титул по версии WBO в первом тяжёлом весе Майкл Хантер намерен провести следующий поединок или с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, или с Диллианом Уайтом.

«С радостью проведу бой с Джошуа. Готов в любое время. Хочу титульных боёв и всегда их приму. Мне бы хотелось встречи с Энтони. Он денежная корова, и такой поединок легко организовать. Мы оба на контракте с Matchroom Boxing и DAZN, так что договориться будет просто. Если вариант с Джошуа будет исключён, хотел бы встретиться с Диллианом Уайтом», — приводит слова американца BoxingScene.

25 мая Майкл Хантер нокаутировал Фабио Мальдонадо. Это победа стала для него пятой кряду в супертяжёлом весе. В эту весовую категорию он перешёл после поражения в титульном бою с Александром Усиком.