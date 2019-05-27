Хирн: Уайлдер не посетит бой Джошуа, потому что не хочет драться с Энтони

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, прокомментировал решение чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера не посещать бой, который состоиться 1 июня в Нью-Йорке. В этот вечер Джошуа на ринге встретится с Энди Руисом-младшим.

«Я думаю, что Деонтей решил пропустить этот бой, потому что он знает, что не будет драться с Джошуа. Или он не хочет драться с Джошуа. Если бы он приехал, на него бы оказывалось большое давление. Мы бы на него давили, журналисты, болельщики, все. Если он знает, что будет драться с Ортисом, то бессмысленно приезжать на бой Джошуа.

Что мы можем сделать в этой ситуации? Мы хотим провести объединительный бой. Сказать это как-то яснее невозможно.

Впрочем, меня не заботит Уайлдер, моё внимание приковано к Энди Руису. На следующей неделе Великобритания захватит «Мэдисон Сквер Гарден». США увидят Энтони Джошуа живьём», — приводит слова Хирна Metro.