Уайлдер: Уайт повторит судьбу Бризила
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что однажды проведёт бой с британцем Диллианом Уайтом. По словам Уайлдера, в этом случае Уайт пожалеет о том, что добивался поединка с американцем.
«Бой с Уайтом однажды состоится. Если он продолжит побеждать, нет никаких сомнений, что это произойдёт. Но он повторит судьбу Доминика Бризила. Нужно быть осторожным в своих желаниях, они могут сбыться», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Напомним, ранее Уайлдер защитил пояс чемпиона WBC, нокаутировав уже в первом раунде Доминика Бризила. При этом Уайлдер перед поединком заявил, что хотел бы убить оппонента на ринге. Американец напомнил, что в боксе убийство легализовано. Эти слова вызвали волну критики.
Уайлдер не будет посещать поединок Джошуа с Руисом
- 27 мая 2019
-
10:37
-
10:07
-
09:33
-
01:30
- 26 мая 2019
-
23:47
-
22:54
-
21:30
-
19:30
-
17:22
-
16:22
-
15:58
-
14:36
-
13:47
-
12:59
-
12:26
-
11:49
-
11:23
-
10:46
-
10:08
-
09:17
-
09:17
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
Партнерский контент