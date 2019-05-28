Энди Руис-младший: в детстве дрался с полицейскими

Американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший рассказал о своём детстве. 1 июня Руис встретится на ринге в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Руис рассказал, что ему пришлось пройти долгий путь к профессиональному боксу. Он вырос в городе Империал (штат Калифорния) примерно в 15 км от границы с Мексикой.
«Я всегда был с плохими парнями, был в плохой компании. У меня на родине много плохих парней, преступников, все они сидят на наркотиках. У меня есть родственники в бандах.
Я неоднократно дрался на улицах, защищал своих друзей. Мой отец спас меня, он постоянно вытаскивал меня. Ходил по улицам, стучался в двери, искал меня, чтобы я шёл в зал. Если бы не он, я бы так и остался в плохой компании. Благодаря моему отцу и залу я двигался в правильном направлении.
Когда мне было 10-11 лет, я неоднократно дрался с полицейскими. Я получал удары от взрослых мужчин. Думаю, теперь мне это помогает, я закалился», — цитирует Руиса The Telegraph.
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