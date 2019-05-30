Источник: турнир UFC в Сочи состоится 3 августа

UFC проведёт очередной турнир в России 3 августа, утверждает бразильский портал Combate со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, в кард турнира уже добавлен бой в полусреднем весе между россиянином Рамазаном Эмеевым (18-3) и бразильцем Клаудио Сильвой (13-1).

Эмеев — бывший чемпион M-1 Global. В UFC Рамазан выступает с 2017 года, в организации он провёл три боя, завершив их победами над Сэмом Алви, Альберто Миной и Стефаном Секуличем.

Сильва в UFC ещё также не проигрывал. Он нанёс поражения Брэду Скотту и Леону Эдвардсу. После этого бразильцу пришлось взять паузу из-за травм, но, вернувшись в октагон, он нанёс поражения Дэнни Робертсу и Нордину Талебу.

Напомним, что ранее UFC провёл турниры в Москве и Санкт-Петербурге.