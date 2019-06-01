Джошуа оказался легче Руиса более чем на 9 кг
В ночь с 1 на 2 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден», что в Нью-Йорке, пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руиса (31-1, 21 КО).
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника. Американец мексиканского происхождения показал 121,5 кг, в то время как вес Джошуа составил 112,4 кг.
Это будет вторая попытка Руиса в карьере завоевать титул. Единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел в бою с Джозефом Паркером, тогда на кону стоял пояс по версии WBO.
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