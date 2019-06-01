Джошуа: в бою с Руисом собираюсь действовать смело и интересно

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа пообещал действовать смело и интересно в поединке с Энди Руисом.
«В ответ на удары Руиса я мог бы защищаться, контратаковать и уворачиваться. Мог бы поработать джебом, двигаясь по кругу, но это скучно. Зрители хотят увидеть размен ударами. Людям интересно, когда они не знают, кто победит. Можно расслабиться на минуту и упасть от удара. Но в этом бою я собираюсь действовать смело и интересно.
Надеюсь, я надолго на вершине. Думаю, что это начало чего-то большего. Сейчас неважно, чего я достиг в Лондоне. Я в США, чтобы начать новую историю. Многие спрашивают о планах после Руиса. Но сейчас для меня нет ничего важнее этого боя», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.
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