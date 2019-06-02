Руис нокаутировал Джошуа и стал новым чемпионом мира

В Нью-Йорке завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО).
Первые два раунда прошли в относительно спокойной борьбе, но уже в третьей трёхминутке на ринге развернулись захватывающие события. Оба бойца побывали в нокдауне, при этом рефери открывал британцу счёт дважды. Далее казалось, что Джошуа начинает возвращать себе инициативу, но в седьмом раунде Руис ещё дважды отправлял соперника в нокдаун, и рефери принял решение остановить встречу.
Таким образом, Руис, который стал соперником Джошуа лишь из-за проваленного Джареллом Миллером допинг-теста, стал новым чемпионом мира и по-настоящему испортил дебют на американском ринге сопернику из Великобритании.
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